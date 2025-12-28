Предстои благоустрояване на междублокови пространства в три хасковски квартала

Хасково ще се превърне в още по-голяма строителна площадка през 2026 година. Това увери кметът на община Хасково Станислав Дечев на брифинг в края на отминаващата година.

Освен санирането на блокове, подмяна на печките с климатици, подмяна на ВиК инфраструктурата, един от мащабните проекти в областния град е благоустрояване на междублокови пространства в Хасково. Ще бъдат обхванати три големи зони в кварталите „Орфей“, „Бадема“ и „Любен Каравелов“, които ще бъдат изцяло преобразени. Ще бъде подменена част от растителността, ще бъдат преасфалтирани алеи, ще бъдат изградени нови паркоместа или ще бъдат подобрени съществуващите.

По друга мярка на Община Хасково е предвидено цялостно обновяване на т. нар. „кални петна“, като е предвидено засаждане на общо около 30 000 дървета и храсти в различни части на града, което е свързано с подобряване качеството на въздуха, за да няма запрашаване с фини прахови частици.

С последната Концепция за интегрирани териториални инвестиции Община Хасково в партньорство с Община Пловдив спечелиха общо финансиране за 51 млн. лв. С част от средствата ще бъдат обновени две училища – ОУ „Лбен Каравелов“ в Хасково и ОУ „Любен Каравелов“ в село Узунджово, както и две детски градини – №16 и №18. По проекта МБАЛ-Хасково ще закупи различни видове техника за близо 3 млн. лв. Ще има обновление на Филиал „Хасково“ на Тракийския университет – Стара Загора. Сградата на образователната институция ще има собствена фотоволтаична централа за собствена консумация.