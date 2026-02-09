От х:

Почина Борис Вълканов – почетен гражданин на Димитровград, композитор, вокален педагог и диригент

    На 87-годишна възраст почина Борис Вълканов – почетен гражданин на Димитровград, композитор, музикален педагог, аранжор на музика и диригент.

    „Човек с огромен принос към музикалния живот на града, оставил след себе си поколения ученици, музика и вдъхновение“, казаха негови колеги.

    Топлите думи за него, описващи го в творчески и личен аспект, не спират дотук. „Добродушен, лиричен, скромен... Това е той – Борис Вълканов“, казва композиторът Борис Карадимчев за сборник, посветен на съименика му от Димитровград, в който са включени мемоари, биографии, писма.

    Сред възпитаниците му е българска попфолк и джаз певица Есил Дюран. „Борис Вълканов е един от най-важните хора в моя професионален и личен живот. Той беше човекът, който ме откри, разви до степен такава, че след като бях приета в Музикалната академия, вокалният ми педагог Ирина Чмихова често казваше, че някой преди нея си е свършил работата както трябва. И ако днес имам толкова много почитатели, хора, които харесват това, което правя, и това, което съм, то това е и заслуга на Борис Вълканов.

    Чували сме хората да казват, че основите на една къща са най-важното нещо, за да е здрава и стабилна. Това, което ми даде той по отношение на музиката, а и амбициите ми спрямо нея, бяха именно здрава основа, на която стоя уверено и с достойнство днес. Никога не съм забравяла да му благодаря и винаги ми се струва, че не е било достатъчно.

    Няма по-достоен деец на културата, няма музикант, направил повече за художествената самодейност в региона в продължение на толкова много години, от Борис Вълканов“, казва хасковлийката, чиито думи са предадени в сборник „За Борис Вълканов“.

    Ето по-значимите събития и факти от негови живот:

    През 1966 г. Борис Вълканов основава Вокално-естраден ансамбъл „Алхимици“. През 1971 г. е удостоен с орден „Кирил и Методий“ – II степен. През 1983 г. основава Вокално-естраден ансамбъл „Марса“ в Хасково. 1985 г. излиза дългосвирещата плоча на Вокално-естраден ансамбъл „Марса“. През 1992 г. получава II награда на фестивала „Златният Орфей“ с песента „Нещо ме чака някъде“ по текст на Иванка Христова, в изпълнение на Ивелина Балчева. На английски език песента изпълнява Филип Киркоров. През 2007 г. заслужи Голямата награда на Фестивала „Златен извор“ за Вокална група „Звездни момичета“. През 2009 г. е удостоен със званието Почетен гражданин на Димитровград.

    Поклонението ще е на 10 февруари, вторник, от 10:00 часа в ритуалната зала на Централния гробищен парк на Хасково. Погребението ще е от 11:00 часа.

    Съболезнования на близките на Борис Вълканов!

    Източник: Haskovo.NET

