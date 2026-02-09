Адвокати агитират пострадали при инциденти хасковлии за обезщетения още на болничната носилка

Състезанието между адвокати за привличане на клиенти – пострадали хасковлии при инциденти с цел водене на дела за изплащане на обезщетения започва още от болничната носилка. За настъпателните действия от страна на група юристи сигнализираха пред Haskovo.net много потърпевши, пожелали анонимност.

Според пострадали, действията на адвокатите са прекалено натрапчиви, агитирайки клиенти за водене на дело непосредствено след инцидент, като ги сравниха с нападение на лешояд над плячка.

„Телефонът ми започна да звъни още докато ме транспортираха с носилка между отделенията в хасковската болница“, разказа мъж, пострадал преди време при инцидент в областния град. Хасковлията отклонил юриста със скимтящ глас. Второто обаждане, но от друг юрист, било вече когато пострадалият бил транспортиран на болничното легло. В следващите няколко дни продължили офертите, включително от медицинско лице, униформени и софийски адвокат, който се явил пред отделението в болницата.

Пострадалият си знаел правата за търсене на обезщетение, но смята, че стартът не трябва да бъде от болничната носилка или болничното легло. „Това е отблъскващо, неморално е да те притесняват адвокати за пари, докато се прививаш от болка. Превръща се в агресивен лов на клиенти. Има достатъчно време за търсене на обезщетения за претърпени телесни повреди“, смята хасковлията, произхождащ от семейство на адвокат.

По закон, има 5-годишен срок за предявяване на иск към застрахователя на виновния водач, поясни потърпевшият.

Изводът откъде може да изтича информация към адвокатите за пострадали при инциденти хора, читателите на Haskovo.net сами могат да си направят. В момента на получаване на информация започва и състезанието в гилдията. От гледна точка на юристите, надпреварата със сигурност е оправдана. Все пак става дума за комисионни, които според запознати варират между 15 и 30% от спечеленото обезщетение, или от т.нар. успешен резултат. Например, ако обезщетението е 30 000 евро, както се предвижда за средна телесна повреда, адвокатът прибира между 4500 и 9000 евро. Отделен е моментът точно каква сума достига до потърпевшия след заплащане на консумативи, пирони, импланти и други разноски. Отделно адвокатите получават и хонорари от воденето на самия съдебен процес.

Препоръчително е условията да се уточнят ясно в договор за правна помощ преди започване на работа по случая, съветват потърпевши.

Пострадала при ПТП хасковлийка, получила оферта от юрист, но чак десетина дни след болничния престой, смята предложението за полезно и адекватно. „Добре, че адвокат ми се обади с разяснения за предявяване на иск за обезщетение. Аз не се бях сетила“, сподели жената, пострадала при удар от кола, преминавайки по пешеходна пътека в Хасково.

„Да, неморално е поведението на някои адвокати, но не е незаконно“, коментира представител на Адвокатска колегия – Хасково, който също пожела анонимност.

Обезщетения и отговорност се търси не само при катастрофи, но и при други инциденти - например мъж си чупи крака при падане в градския транспорт, тъй като водачът е набил рязко спирачка, ухапване от бездомно куче, подхлъзване и счупване на крайник при падане на заледена улица в населено място. Примерите са много, а предявяването на иска може да е срещу застрахователна компания, община, дружество или друга институция.

Иначе въпросната практика с активността на юристите при ПТП я има в цялата страна, включително и в цял свят. Публикувайки този текст, няма да променим нито света, нито схемата на действие на адвокатите, които все пак защитават човешките права. По-скоро в случая въпросната публикация може да е „лампа“ за по-човешко отношение от групата юристи, които са добре познати на хасковската общественост.