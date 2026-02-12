От х:

Представят премиера на „Сватба“ по Бертолд Брехт в читалище „Заря“

    Премиера на постановката „Сватба“ по Бертолд Брехт ще бъде представена в хасковското читалище „Заря“, съобщиха от ДКТ „Иван Димов“, който е в ремонт.

    Режисьор е Иван Савов, за когото това е 11-то представление, поставено на хасковска сцена. Припомняме, че по повод неговия юбилей, в читалище „Заря“ бяха прожектирани три безплатни филма.

    Иван Той също играе в постановката, участва в ролята – бащата на булката. Жената в булчинска рокля играе Изабела Иванова, а младоженец е Никола Манолевски.

    Участват още Николета Малчева, Стефан Кондров, Добриела Попова, Емануил Костадинов, Веси Методиева, Румен Ангелов.

    Младоженците са поканили на сватбено тържество най-близките си. Какво се случва в уж най-щастливия им ден? Сплетни и клюки по ъглите, широки усмивки на трапезата, прикрити намеци за морал, подигравки срещу домакините… Пиянство, неприлични песни и танци… И разбити мечти и илюзии…

    Зрителите могат да разберат за развръзката тази вечер от 19:00 часа.

    Източник: Haskovo.NET

