Пиянски сбирки и скандали тероризират цял блок в Хасково

Жителите на висок 14-етажен блок на ул. „Епископ Софроний“ в Хасково живеят от няколко месеца в непрекъснат страх и стрес. Причината са в трите общински жилища на първия етаж. Там са настанени две жени и един мъж, в различни стаи, но с обща тоалетна и баня.

„Новият ни съсед Сергей дойде преди 4-5 месеца. Той пие алкохол непрекъснато и събира пиянски компании от по 10-15 човека. Непрекъснато вдигат шум, правят скандали, слушат силна музика по цяла нощ. Като се напият и почват да ми чукат по вратата и да ме обиждат. Тоалетната непрекъснато е заета. Веднъж, когато им направих забележка, че искам да спя ме набиха“, разказва 50-годишната Антоанета Радева.

Не успяхме да открием Сергей в жилището му, но то е в окаяно състояние. Вратата е разбита, а гледката зад нея е ужасна – мръсотия, боклуци и празни бутилки.

Хората от блока споделиха, че са притеснени, защото понякога пиянската компания се събира във входа или в градинката пред блока. Край тях минават жени и деца, които са принудени да слушат псувни, ругатни и обидни намеци.

Антоанета Радева е подала жалби до полицията и общината, която е собственик само на тези три жилища. Останалите апартаменти в 14-етажната сграда са частни.

От Община Хасково заявиха, че ще направят проверка по случая, но уточниха, че срещу Антоанета също имало сигнали за агресивно поведение от другите двама обитатели на първия етаж.

Хората в блока обаче са категорични, че Антоанета не им създава проблеми, за разлика от честите сбирки на любителите на алкохола.

