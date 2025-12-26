От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

2 °C

Без валежи, но с променлива облачност на 26 декември

Без валежи, но с променлива облачност ще е днес времето в Хасковска област, прогнозират метеоролозите.

В сутрешните часове ще бъде мрачно. Още преди обед слънцето ще пробие и ще се изясни за кратко. На моменти обаче отново ще бъде засенчвано от облаци. Ще бъде тихо и дневните стойности ще са малко по-високи от вчера. Максималната температура в региона ще достигне 8-9 градуса.

През нощта също ще преобладава променлива облачност. В събота вече ще е предимно слънчево, но дневната температура ще се задържи като днешната.

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

До началото на януари земеделците избират как да облагат доходите си за 5 г. напред
До началото на януари земеделците избират как да облагат доходите си за 5 г. напред
преди 34 минути
Децата от училището и детската градина в Малево с благотворително коледно тържество
Децата от училището и детската градина в Малево с благотворително коледно тържество
преди 9 часа
Спряха трафик на оръжия от Турция през България за Северна Македония
Спряха трафик на оръжия от Турция през България за Северна Македония
преди 15 часа
Кола се вряза в двор на къща в „Кенана“, искат „легнали полицаи“
Кола се вряза в двор на къща в „Кенана“, искат „легнали полицаи“
преди 16 часа
Храмов празник чества арменската църква в Хасково
Храмов празник чества арменската църква в Хасково
преди 19 часа
Временно прекъсват плащанията към НАП заради годишно приключване и въвеждане на еврото
Временно прекъсват плащанията към НАП заради годишно приключване и въвеждане на еврото
преди 19 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – 16 Year Old Emma Kok sings Dancing On The Stars – André Rieu, Maastricht 2024

Случаен виц

Спряха трафик на оръжия от Турция през България за Северна Македония

Илюзиите, както и зъбите се губят с възрастта. -Сидни Смит

Последни обяви

Случайна рецепта

Аламинут с картофи и сметана
Аламинут с картофи и сметана

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини