Без валежи, но с променлива облачност на 26 декември

Без валежи, но с променлива облачност ще е днес времето в Хасковска област, прогнозират метеоролозите.

В сутрешните часове ще бъде мрачно. Още преди обед слънцето ще пробие и ще се изясни за кратко. На моменти обаче отново ще бъде засенчвано от облаци. Ще бъде тихо и дневните стойности ще са малко по-високи от вчера. Максималната температура в региона ще достигне 8-9 градуса.

През нощта също ще преобладава променлива облачност. В събота вече ще е предимно слънчево, но дневната температура ще се задържи като днешната.