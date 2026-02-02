Жълт код за сняг и поледици в понеделник в Хасковска област

Жълт код за сняг и поледици е в сила за днес в Хасковска област, съобщиха от НИМХ.

Ниски дневни температури, под нулата, ще има в цялата област. В четири общини - Хасково, Димитровград, Минерални бани и Стамболово снежната покривка ще е до 10 см, като на места са възможни заледявания по пътни участъци.

Според метеоролозите, снеговалежът ще спре до около обяд, но през целия ден ще бъде мрачно.

Във вторник ще преобладава променлива облачност, като ще се задържи студено и дневната температура няма да превиши 1-2 градуса, а усещането ще е и за по-студено време.