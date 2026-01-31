Олимпийските медалисти Ивет Горанова и Ерай Шамдан в Хасково за тренировъчен лагер

Възпитаници на над 20 карате клуба от България участват в елитен тренировъчен лагер по олимпийско карате в дисциплина кумите (спаринг). Домакин на събитието e „Аида Вадо-Рю“.

Целта е изграждането на модерна тренировъчна система, трансфер на ноу-хау и прилагане на реален опит от най-високото ниво на световното олимпийско карате.

За лагера в Хасково пристигна турският каратист с български корени Ерай Шамдан – вицеолимпийски шампион от Токио 2020, двукратен световен и осемкратен европейски шампион, носител на титли от световни, европейски, средиземноморски и ислямски игри, както и гранд уинър за 2025 г. Шамдан е признат от Световната карате федерация (WKF) като един от най-успешните и влиятелни състезатели в историята на олимпийското карате.

Той пристига заедно със своя личен треньор Аднан Шамдан – технически директор на Турския национален отбор по карате (2022–2024 г.).

Специален участник в лагера е олимпийската шампионка от Токио 2020 – Ивет Горанова. Тя е мотиватор и от години вдъхновява младите български състезатели.

Тренировъчният лагер е първият от поредица стратегически събития, част от дългосрочната концепция „Зона Олимпия“, насочена към създаването на модерна тренировъчна система по олимпийско карате в България, отговаряща на най-високите световни стандарти.