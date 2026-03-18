Спецакция срещу купуването на гласове и наркотиците в Хасково

    Хасковският квартал „Република“ осъмна под засилена полицейска охрана. От снощи екипи на полицията и жандармерията са разположени на ключови места в района като част от специализирана операция за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите.

    Освен превенцията на търговията с гласове, органите на реда работят и по линии на разпространението на наркотици и опазването на обществения ред в уязвимите зони.

    Очаква се по-късно днес ръководството на ОДМВР – Хасково да даде официална информация за резултатите от проверките до момента, съобщиха от полицията.

    Източник: Haskovo.NET

