Спецакция срещу купуването на гласове и наркотиците в Хасково

Хасковският квартал „Република“ осъмна под засилена полицейска охрана. От снощи екипи на полицията и жандармерията са разположени на ключови места в района като част от специализирана операция за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите.

Освен превенцията на търговията с гласове, органите на реда работят и по линии на разпространението на наркотици и опазването на обществения ред в уязвимите зони.

Очаква се по-късно днес ръководството на ОДМВР – Хасково да даде официална информация за резултатите от проверките до момента, съобщиха от полицията.