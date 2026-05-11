По-сухо и по-пожароопасно лято очакват институциите в Хасковска област, стана ясно по време на работна среща, свикана от областния управител Гинка Райчева по инициатива на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Хасково. Темата на срещата бе подготовката и превантивните мерки за пожарна безопасност в земеделските земи преди началото на жътвената кампания.

По време на обсъжданията директорът на РДПБЗН – Хасково Митко Чакалов предупреди, че високите температури и продължителното засушаване през летните месеци създават сериозни предпоставки за възникване на пожари. Той припомни, че и през миналата година в региона са възникнали няколко големи пожара, което налага институциите да предприемат мерки още преди началото на активния сезон.

Целта на срещата бе всички ангажирани институции да координират действията си и да гарантират спазването на правилата за пожарна безопасност по време на жътвата. В нея участваха заместник областните управители Хасан Бекир и Марина Ташева, представители на ОДМВР – Хасково, Областно пътно управление – Хасково, ОД „Земеделие“, ДФ „Земеделие“, както и на военните формирования в региона.

Сред набелязаните мерки са засилен контрол в земеделските земи от страна на пожарната и полицията, както и по-активна превенция и информираност сред населението. Институциите се обединиха около позицията, че добрата координация и навременните действия са ключови за ограничаване на риска от пожари през очакваното сухо и рисково лято.