31 рисунки ще представят региона във финала на конкурса „С очите си видях бедата“

31 рисунки ще представят региона във финала на националния конкурс „С очите си видях бедата“. Те могат да бъдат разгледани на специална изложба, подредена във фоайето на Областна администрация - Хасково. Общо 95 детски рисунки на тема пожари, бедствия и работата на спасителните екипи участваха тази година.

Конкурсът „С очите си видях бедата“ се организира ежегодно от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Малките творци получиха грамоти и подаръци на отличените участници връчи областният управител на Хасково Гинка Райчева. Децата-художници бяха разпределени в три възрастови групи.