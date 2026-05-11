Отсечени пръсти и масов бой с четирима задържани в Симеоновград

Четирима са задържани в Симеоновград за телесна повреда, съобщиха от полицията.

На 9-ти в 20:14 часа в участъка в града е подаден сигнал за бой между две фамилии на улица „Васил Левски“ в квартал „Йорданово“. Изпратените на място униформени екипи са установили, че последвалият бой е възникнал от вражда между родовете. След словесна саморазправа между тях последвал бой, при който мъж замахнал с брадва към 20-годишен. Вследствие от това, младежът загубил четирите си пръста. Настанен е в болницата, без опасност за живота.

В боя от удари с ръце и дървена тояга са пострадали още трима души. Задържани са четирима мъже на 48 г., 38 г., 50 г. и 40 г.

В тази връзка полицаи и жандармеристи проведоха масирана полицейска операция в района на домовете на участниците в боя. Претърсени са адреси за инкриминирани вещи, дрога и други, забранени от закона вещества. Иззети са три газови пистолета, два от които без документи, две саби и мачете. В хода на акцията в дом, обитаван от 50-годишен са открити три сгъвки с 10 грама бяло кристално вещество и електронна везна.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава. На място продължават да дежурят полицейски екипи.

Източник: Haskovo.NET

