„Хасково“ излиза срещу „Сливен баскет“ в първия си мач от Националните финали

По-малко от седмица, след като спечели титлата на регион „Запад“, баскетболният „Хасково“ ще стартира битката за титлата в „А“ група. Националните финали са на 16 и 17 май във Велико Търново.

Хасковлии се паднаха да играят с отбора на „Сливен баскет“. Полуфиналът е на 16 май. При успех хасковлии ще играят поредния си финал през сезона.

В другия полуфинал във финалната четворка един срещу друг излизат отборите на „Видабаскет“ и „Вълци“ (Разград).

Старши треньорът на БК „Хасково“ Янко Желев коментира за Haskovo.net, че се надява и в предстоящия финален турнир отбирът му да бъде в пълен състав и баскетболистите да вложат максимум усилия в битката за трофея.