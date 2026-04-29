От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

17 °C

Депутатът Здравко Марков освободи президентския пост в БК „Хасково“

Кардинална промяна настъпи в управата на Баскетболен клуб „Хасково“. Досегашният президент Здравко Марков напусна поста. Причината е, че той бе избран за депутат в новия парламент и законово няма как да изпълнява и двете функции.

„Благодарим му за усилията, енергията и ключовата роля, която изигра за изграждането на стабилен и амбициозен клуб. Под негово ръководство БК „Хасково“ постигна значими успехи както при мъжкия отбор, така и в развитието на детско-юношеската школа“, завиха от клуба по отношение на Марков.

Самият той изказа своята благодарност за емоциите и преживяванията с БК „Хасково“.

„Заедно успяхме да изградим силен и развиващ се отбор, с който се гордея. Благодаря на ръководството, треньорите, състезателите и най-вече на нашата невероятна публика. Ще продължа да помагам на клуба с каквото мога и занапред“, заяви Здравко Марков.

На овакантения от Марков пост застава Нестор Несторов. Той е част от Управителния съвет през последните 4 години, израснал като състезател на клуба във всички юношески възрасти и мъжкия отбор, както и с опит в първа регионална лига в Германия.

„Благодаря за доверието! През последните години всички решения сме взимали заедно, като екип, и вярвам, че именно този колективен дух ще продължи да бъде в основата на дългосрочния успех на БК Хасково“, коментира след назначението си Нестор Несторов.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта (1)

  • 1
    То
    Тоя
    0 0
    16:20, 29 апр 2026
    Тоя Нестор с какво се занимава
    Отговор
Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Спорт

преди 1 час
преди 4 часа
преди 6 часа
преди 6 часа
преди 7 часа
преди 7 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Случаен виц

Високите постове правят големите хора още по-големи, а малките хора - още по-малки. - Жан дьо Лабрюйер

Последни обяви

Случайна рецепта

Нектарини с винен сос
Нектарини с винен сос

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.