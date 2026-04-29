Депутатът Здравко Марков освободи президентския пост в БК „Хасково“

Кардинална промяна настъпи в управата на Баскетболен клуб „Хасково“. Досегашният президент Здравко Марков напусна поста. Причината е, че той бе избран за депутат в новия парламент и законово няма как да изпълнява и двете функции.

„Благодарим му за усилията, енергията и ключовата роля, която изигра за изграждането на стабилен и амбициозен клуб. Под негово ръководство БК „Хасково“ постигна значими успехи както при мъжкия отбор, така и в развитието на детско-юношеската школа“, завиха от клуба по отношение на Марков.

Самият той изказа своята благодарност за емоциите и преживяванията с БК „Хасково“.

„Заедно успяхме да изградим силен и развиващ се отбор, с който се гордея. Благодаря на ръководството, треньорите, състезателите и най-вече на нашата невероятна публика. Ще продължа да помагам на клуба с каквото мога и занапред“, заяви Здравко Марков.

На овакантения от Марков пост застава Нестор Несторов. Той е част от Управителния съвет през последните 4 години, израснал като състезател на клуба във всички юношески възрасти и мъжкия отбор, както и с опит в първа регионална лига в Германия.

„Благодаря за доверието! През последните години всички решения сме взимали заедно, като екип, и вярвам, че именно този колективен дух ще продължи да бъде в основата на дългосрочния успех на БК Хасково“, коментира след назначението си Нестор Несторов.