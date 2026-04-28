За първи път в Хасково: Младежки музикален фестивал „Солисими“

Младежкият музикален фестивал „Солисими“ е едно от най-значимите събития за класическа музика. В своето трето издание „Solisimi“ ще гостува в града ни, благодарение на Община Хасково и Камерен оркестър Хасково с диригент Цанислав Петков.

„Solisimi“ е уникален проект за България, който дава възможност на млади класически музиканти да излязат на една сцена с утвърдени имена в класическата музика. Освен това бъдещите виртуози са част от премиерните изпълнения на произведения българските композитори Петя Тончева и проф. Борислава Танева.

В Хасково концертът на Солистите от националните училища по изкуствата, Камерен оркестър Хасково и ансамбъл Euphonia ще бъде на 5 май 2026 г. от 19:00 часа в ОНЧ „Заря-1858“.

Не пропускайте възможността да се насладите на новите български музикални таланти и да си подарите част от магията на класическата музика.

Вход свободен!

В програмата са включени произведения на Йохан Себастиан Бах, Антонио Вивалди, Волфганг Амадеус Моцарт.