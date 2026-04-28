Петима загинаха на работните си места през 2025 година

    Петима работещи са загинали по време на работа през 2025 година, като 3 са починали от получен инфаркт или инсулт. Трудовите злополуки през миналата година са 44. Общо 1 183 проверки са извършени през 2025 г. на територията на Хасковска област.

    Това стана ясно на заседание на Областния съвет по условията на труд, председателстван от областния управител Гинка Райчева. Повод за свикването му е 28 април – Световен ден за безопасност и здраве при работа. 

    Проверени са 1 141 предприятия, като 151 от тях за пръв път. Констатираните нарушения са 5 661. Принудителните административни мерки са 5 486, издадени са 317 акта, съобщи директорът на дирекция „Инспекция по труда“ в Хасково инж. Кирчо Кирев. 

    143 са случаите, при които работници не са имали трудови договори. 

    Източник: Haskovo.NET

