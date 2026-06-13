Работилница за сапуни и открит урок в училището в с. Конуш

Ползотворен ден имаха днес деца от хасковските села Мандра и Конуш.

В ОУ „Св. св. Китил и Методий“ в Конуш се проведе открит урок „Заедно творим сапуни“. Участие записаха близо 20 деца и младежи от близкото село Мандра.

Преподавателката в училището Емилия Иванова разкри на гостите тайната как се правят ароматни и пъстри като дъгата сапуни.

Нужни бяха желание, любопитство и разбира се усет за цветовете. Така много бързо децата се сдобиха със сапуни бухалче, роза, ангел, сърце, пеперуда.

Творческият уъркшоп се осъществи със съдействието и на НЧ „Надежда – 2025“ – село Мандра.

По време на събитието домакините от училището в Конуш показаха на гостите си своята материална база. По този начин те демонстрираха с какво разполагат и приканиха учениците да продължат образованието си там. Разгледани бяха още залите за танци, бокс и стаята за почивка, с които разполага ОУ „Св. св. Кирил и Методий“.