Учениците от XI б клас, специалност „Оперативно счетоводство“ във ФСГ „Атанас Буров“ Хасково демонстрираха своите знания, умения и професионални компетентности в открит урок, обединяващ учебните предмети „Счетоводство“ и „Чужд език по професията“ – Английски език. Техни преподаватели и наставници баха Д.Димитрова Д.Колева.

Събитието премина в динамична и мотивираща атмосфера, като учениците работиха по практически задачи и казуси, свързани с реалната бизнес среда. Те показаха отлична подготовка, умения за работа в екип и увереност при използването на професионална терминология на чужд език.

На събитието присъстваха представители на РУО – Хасково, както и ученици и преподаватели от СУ „Св. св. Кирил и Методий“, които бяха специални гости.