От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

23 °C

Празник на таланта и толерантността събра ученици и родители в ОУ „Любен Каравелов“ в Узунджово

Изображение 1 от 36
Покажи в галерия

    Истински празник на таланта, толерантността и споделените ценности обедини ученици, учители и родители в ОУ „Любен Каравелов“ в хасковското село Узунджово. Събитието отбеляза междинния етап на проект „Заедно“ и първите му по-мащабни публични изяви, като децата от двете приключващи групи представиха наученото и създадоха емоционална и вдъхновяваща атмосфера. Изпълненията им впечатлиха публиката, която реагираше с искрени емоции и бурни аплодисменти.

    Директорът на училището Тоска Бойчева посочи, че проектът е стартирал след одобрение през декември миналата година и вече навлиза във финалната си фаза. Денят беше посветен на изявите на групите „Фолклор на етносите“ с участието на първи и втори клас, които облечени в тематични костюми, представиха красиви танци, както и „Етноработилница“, в която се включиха ученици от трети до шести клас. Децата изпълниха танци от различни етноси и отбелязаха предварително Еньовден с предварително набрани билки и домашна лимонада.

    Тоска Бойчева заяви, че дейностите по проекта ще продължат и през ваканцията, като ще бъдат включени родители, ще се провеждат срещи и ще се организират екскурзии. Останалите две групи – „Моето наследство“ за пети и шести клас и „Историята на моя род“ за четвърти до седми клас – ще имат своите финални прояви през юли, когато ще бъде представен и училищният „Вестник на толерантността“.

    ОУ „Любен Каравелов“ е единственото училище в област Хасково, спечелило проекта на стойност 21 108 лв. към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН. Той се изпълнява в рамките на осем месеца – от декември 2025 г. до юли 2026 г., обхваща 115 деца и 10 учители. Основната цел е чрез учене чрез забавление да се въведат повече мултикултурни елементи, да се насърчи етническата толерантност и да се развие социалната и емоционалната интелигентност на учениците. По всичко личи, че тази цел вече се реализира успешно.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Изтръгнаха дърво от паркинг пред търговска верига в Хасково
    Изтръгнаха дърво от паркинг пред търговска верига в Хасково
    преди 1 час
    Адвокат не допусна проверяващи от Община Хасково в имота си на ул. „Цар Страшимир“
    Адвокат не допусна проверяващи от Община Хасково в имота си на ул. „Цар Страшимир“
    преди 2 часа
    Шофьор е заловен с три вида дрога при проверка в Димитровград
    Шофьор е заловен с три вида дрога при проверка в Димитровград
    преди 3 часа
    13-годишни хванати да карат нерегистрирани АТВ-та, актове за родителите им
    13-годишни хванати да карат нерегистрирани АТВ-та, актове за родителите им
    преди 3 часа
    ВиК отстранява авария в Хасково, в индустриална зона и села от областта
    ВиК отстранява авария в Хасково, в индустриална зона и села от областта
    преди 3 часа
    Мобилен пункт събира опасни отпадъци в Хасково на 16 юни
    Мобилен пункт събира опасни отпадъци в Хасково на 16 юни
    преди 3 часа

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Rihanna - Friend Of Mine

    Случаен виц

    Шофьор е заловен с три вида дрога при проверка в Димитровград
    Изтръгнаха дърво от паркинг пред търговска верига в Хасково

    Политиката е втората най-стара професия. Мисля, че е твърде близка до първата. - Роналд Рейгън

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Картофи по провансалски
    Картофи по провансалски

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.