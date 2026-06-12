Празник на таланта и толерантността събра ученици и родители в ОУ „Любен Каравелов“ в Узунджово

Истински празник на таланта, толерантността и споделените ценности обедини ученици, учители и родители в ОУ „Любен Каравелов“ в хасковското село Узунджово. Събитието отбеляза междинния етап на проект „Заедно“ и първите му по-мащабни публични изяви, като децата от двете приключващи групи представиха наученото и създадоха емоционална и вдъхновяваща атмосфера. Изпълненията им впечатлиха публиката, която реагираше с искрени емоции и бурни аплодисменти.

Директорът на училището Тоска Бойчева посочи, че проектът е стартирал след одобрение през декември миналата година и вече навлиза във финалната си фаза. Денят беше посветен на изявите на групите „Фолклор на етносите“ с участието на първи и втори клас, които облечени в тематични костюми, представиха красиви танци, както и „Етноработилница“, в която се включиха ученици от трети до шести клас. Децата изпълниха танци от различни етноси и отбелязаха предварително Еньовден с предварително набрани билки и домашна лимонада.

Тоска Бойчева заяви, че дейностите по проекта ще продължат и през ваканцията, като ще бъдат включени родители, ще се провеждат срещи и ще се организират екскурзии. Останалите две групи – „Моето наследство“ за пети и шести клас и „Историята на моя род“ за четвърти до седми клас – ще имат своите финални прояви през юли, когато ще бъде представен и училищният „Вестник на толерантността“.

ОУ „Любен Каравелов“ е единственото училище в област Хасково, спечелило проекта на стойност 21 108 лв. към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН. Той се изпълнява в рамките на осем месеца – от декември 2025 г. до юли 2026 г., обхваща 115 деца и 10 учители. Основната цел е чрез учене чрез забавление да се въведат повече мултикултурни елементи, да се насърчи етническата толерантност и да се развие социалната и емоционалната интелигентност на учениците. По всичко личи, че тази цел вече се реализира успешно.