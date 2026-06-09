Спор за имотни граници и прокарване на път в хасковския квартал „Хисаря“

Казусът има дълга история. Ангелова поясни, че преди много години там е имало пътечка, която не съществува от десетилетия. Тя заяви, че още през 2004 година нейното семейство е спечелило окончателно дело във Върховния административен съд. С това решение е отменена предходна заповед на Община Хасково под номер 1167 от 2001 година, която е предвиждала сходно изменение на действащите планове. Проблемът според потърпевшите произтича от това, че спечеленото съдебно решение по никакъв начин не е отразено в сегашната кадастрална карта на града. Това е довело до настоящата ситуация администрацията да действа по стари чертежи, пренебрегвайки волята на магистратите, смята Ангелова. Собствениците изразиха възмущението си от липсата на ясни обяснения и официални документи от страна на пристигналия на място екип, като подчертаха, че никой от архитектите или ръководството на общината не се е появил лично да разясни ситуацията. Прокарването на път без изход било наложително, за да се осигури достъп до имот в съседство.
За ситуацията Ангелова беше подала сигнал на спешния телефон 112, а на място вчера бяха служители на полицията и общинската служба КОРЗ. След появата на репортерски екипи, униформените и тежката техника напуснаха мястото. Не се стигна до разрушаване с цел изясняване на обстоятелствата.
Анета Кутелова