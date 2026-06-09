Спор за имотни граници и прокарване на път в хасковския квартал „Хисаря“

Напрежение назря в хасковския квартал „Хисаря“, след като тежка техника бе изпратена на място с намерение да разруши части от оградите на два частни имота. Целта на акцията е прокарването на нова улица без изход с ширина около 4 метра, което обаче срещна категоричния отпор на потърпевшите собственици. Един от засегнатите имоти се намира на булевард „Освобождение“ 38, а неговата съсобственичка Ася Ангелова е категорична, че действията са напълно незаконосъобразни. Според нея става въпрос за неправомерно изземване на част от техния фамилен имот, както и от съседния, в разрез с влезли в сила съдебни актове.

Казусът има дълга история. Ангелова поясни, че преди много години там е имало пътечка, която не съществува от десетилетия. Тя заяви, че още през 2004 година нейното семейство е спечелило окончателно дело във Върховния административен съд. С това решение е отменена предходна заповед на Община Хасково под номер 1167 от 2001 година, която е предвиждала сходно изменение на действащите планове. Проблемът според потърпевшите произтича от това, че спечеленото съдебно решение по никакъв начин не е отразено в сегашната кадастрална карта на града. Това е довело до настоящата ситуация администрацията да действа по стари чертежи, пренебрегвайки волята на магистратите, смята Ангелова. Собствениците изразиха възмущението си от липсата на ясни обяснения и официални документи от страна на пристигналия на място екип, като подчертаха, че никой от архитектите или ръководството на общината не се е появил лично да разясни ситуацията. Прокарването на път без изход било наложително, за да се осигури достъп до имот в съседство.

За ситуацията Ангелова беше подала сигнал на спешния телефон 112, а на място вчера бяха служители на полицията и общинската служба КОРЗ. След появата на репортерски екипи, униформените и тежката техника напуснаха мястото. Не се стигна до разрушаване с цел изясняване на обстоятелствата.

Потърсен за коментар по случая, кметът на Община Хасково Станислав Дечев заяви, че ще бъде извършена пълна проверка по подадения сигнал. Градоначалникът допусна възможността, че след въпросното съдебно решение от 2004 година досега, общинската администрация да е издала нови и последващи заповеди, с които жалбоподателката и нейното семейство да не са запознати към момента. Случаят остава отворен, а жителите на квартала настояват за незабавно спиране на всякакви строителни дейности, докато не се изясни законността на предприетото трасиране.

Анета Кутелова