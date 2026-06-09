От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

30 °C

Слънчево и горещо

Слънчев и горещ вторник, с максимални температури до 29 градуса ни очаква в Хасковска област. Ще духа слаб вятър, като отделни пориви могат да достигнат скорост от 13 км в час.

В средата на седмицата над страната преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност – в сряда, главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места в западната половина от страната, където ще има краткотрайни валежи и гръмотевици; през втория ден се повишава и вероятността за градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28° и 33°.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Акт и арест за водача с 2,76 промила, съборил стълб и оставил Тракиец без ток
Акт и арест за водача с 2,76 промила, съборил стълб и оставил Тракиец без ток
преди 15 минути
Младежи откраднаха кола и я скриха на гробище
Младежи откраднаха кола и я скриха на гробище
преди 22 минути
Пиян шофьор събори бетонен стълб в Тракиец и остави селото без ток
Пиян шофьор събори бетонен стълб в Тракиец и остави селото без ток
преди 15 часа
Художествената школа „Колорит“ отбелязва 25 години с първа изложба в обновеното читалище „Заря“
Художествената школа „Колорит“ отбелязва 25 години с първа изложба в обновеното читалище „Заря“
преди 16 часа
Ансамбъл „Китна Тракия“ с първо място и специална награда от национален фестивал
Ансамбъл „Китна Тракия“ с първо място и специална награда от национален фестивал
преди 17 часа
Ники Кънчев призова в Хасково учители, родители и съседи да участват активно в превенцията срещу зависимостите на младите хора
Ники Кънчев призова в Хасково учители, родители и съседи да участват активно в превенцията срещу зависимостите на младите хора
преди 17 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Добри стопани ли сме на нашето тяло, дух и планета?

Случаен виц

Пиян шофьор събори бетонен стълб в Тракиец и остави селото без ток
Младежи откраднаха кола и я скриха на гробище

Човечеството е заплашено от три беди: невежеството на свещениците, материализма на учените и безчинствата на демократите. - Платон

Последни обяви

Случайна рецепта

Картофи с копър и чесън
Картофи с копър и чесън

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.