Слънчево и горещо

Слънчев и горещ вторник, с максимални температури до 29 градуса ни очаква в Хасковска област. Ще духа слаб вятър, като отделни пориви могат да достигнат скорост от 13 км в час.

В средата на седмицата над страната преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност – в сряда, главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места в западната половина от страната, където ще има краткотрайни валежи и гръмотевици; през втория ден се повишава и вероятността за градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28° и 33°.