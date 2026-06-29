От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

32 °C

Жълт код за опасни горещини в целия регион

Жълт код за опасно високи температури е обявен за цялата Хасковска област. Очаква се около 34-35 градусова жега, а не места градусите могат да достигнат до 37. Ще бъде слънчево и горерщо през целия ден, с много слаб вятър. За децата и възрастните хора се препоръчва да не излизат в най-горещите часове от денонощието.

Във вторник и сряда се очаква леко захлаждане и валежи на отделни места в страната. Във вторник ще бъде предимно слънчево и горещо, но над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и в следобедните часове на места там ще превали краткотраен дъжд, главно в планините с гръмотевици.

Температурите ще се повишат с още градус-два и на места по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони ще достигат 40°. В сряда на много места из страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, възможни са и градушки. С обръщане на вятъра от северозапад ще прониква относително по-хладен въздух.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Пожарникари спасиха котенце, влязло в двигател на кола
Пожарникари спасиха котенце, влязло в двигател на кола
преди 18 часа
Финалът на „Сцена на края на града“ е тази вечер
Финалът на „Сцена на края на града“ е тази вечер
преди 22 часа
Над 50 % от участващите в играта на ЕСКОМ са гласували за Мексико
Над 50 % от участващите в играта на ЕСКОМ са гласували за Мексико
преди 23 часа
Шофьорите в Хасково недоволни от планираното поскъпване на винетките
Шофьорите в Хасково недоволни от планираното поскъпване на винетките
преди 1 ден
Димитър Димитров е балкански вицешампион
Димитър Димитров е балкански вицешампион
преди 1 ден
Футболен турнир събра малки и големи в подкрепа на Борил
Футболен турнир събра малки и големи в подкрепа на Борил
преди 1 ден

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Deep Purple - Portable Door

Случаен виц

Финалът на „Сцена на края на града“ е тази вечер

Отговорността е цената на величието. - Уинстън Чърчил

Последни обяви

Случайна рецепта

Застроена супа с пилешки дреболии
Застроена супа с пилешки дреболии

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.