Жълт код за опасни горещини в целия регион

Жълт код за опасно високи температури е обявен за цялата Хасковска област. Очаква се около 34-35 градусова жега, а не места градусите могат да достигнат до 37. Ще бъде слънчево и горерщо през целия ден, с много слаб вятър. За децата и възрастните хора се препоръчва да не излизат в най-горещите часове от денонощието.

Във вторник и сряда се очаква леко захлаждане и валежи на отделни места в страната. Във вторник ще бъде предимно слънчево и горещо, но над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и в следобедните часове на места там ще превали краткотраен дъжд, главно в планините с гръмотевици.

Температурите ще се повишат с още градус-два и на места по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони ще достигат 40°. В сряда на много места из страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, възможни са и градушки. С обръщане на вятъра от северозапад ще прониква относително по-хладен въздух.