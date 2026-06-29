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Турски тираджия се опита да подкупи полицаи с 10 евро, арестуваха го

Турски водач е задържан за предлагане на подкуп в Симеоновград, съобщиха от полицията. В петък следобед, в участъка е подаден сигнал от общински служител. Той съобщил, че движейки се по улица „Цар Освободител“ в Симеоновград, товарен камион „Даф“ с турска регистрация е скъсал множество комуникационни кабели.

Незабавно към мястото е изпратен екип за проверка. Инспектор Михаил Танев и младши експерт Валентин Грозев са спрели товарния автомобил с полуремарке, натоварен с 3 влекача и управляван от 26-годишен турски водач без документи за самоличност.

Шофьорът поставил 10 евро в документите и ги подал на полицейските служители с цел да осуети проверката. Последвало е задържането му до 24 часа по образуваното бързо производство. На водача е съставен и акт за причиняване на произшествие с материални щети.

Източник: Haskovo.NET

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