ВиК предупреди за аварии и частично спиране на водата

Екипи на ВиК отстраняват авария в Източна индустриална зона в Димитровград, съобщиха от дружеството.



Работи се и по вътрешна водопроводна мрежа в Свиленград. С нарушено водоподаване са абонатите в района на улиците „Камчия“, „Панайот Хитов“, „Генерал Столетов“. Възможно е помътняване на водата.



Строително-ремонтни работи се извършват и по водопроводите към и във селата Славяново, Динево, Узунджово, Тянево, Дряново, Тънково.

Аварии се отстраняват и в селата Крепост и Сусам, където водоподаването е частично нарушено.

На резервни количества вода е село Долно Ботево.