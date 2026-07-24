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ВиК предупреди за аварии и частично спиране на водата

Екипи на ВиК отстраняват авария в Източна индустриална зона в Димитровград, съобщиха от дружеството.


Работи се и по вътрешна водопроводна мрежа в Свиленград. С нарушено водоподаване са абонатите в района на улиците „Камчия“, „Панайот Хитов“, „Генерал Столетов“. Възможно е помътняване на водата.


Строително-ремонтни работи се извършват и по водопроводите към и във селата Славяново, Динево, Узунджово, Тянево, Дряново, Тънково.

Аварии се отстраняват и в селата Крепост и Сусам, където водоподаването е частично нарушено.

На резервни количества вода е село Долно Ботево.

Източник: Haskovo.NET

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Коментари в сайта (1)

  • 1
    Ба
    Бай Танас общественик
    0 0
    12:16, 24 юли 2026
    И и в областният град втори ден 4 големи квартала нямат вода ! До кога !
    До кога ще слушаме за аварии и гледаме как само от въздух се въртят водомерите и после големи сметки начисляват инкасаторите за водата. която през половината от месеца я няма!!
    Отговор
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