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Задържаха водача на таксито за катастрофата със загиналия моторист в Хасково

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    69-годишният водач на таксиметровия автомобил „Дачия“ е задържан за катастрофата със загиналия 26-годишен моторист в Хасково, съобщиха от полицията.

    Трагичният пътен инцидент стана снощи в 20 часа на кръстовището между булевард „Васил Левски“ и улица „Република“. Шофьорът на таксито е предприел завой наляво към улица „Република“ и е отнел предимството на младия мъж, управлявал мотоциклет „Хонда“ в посока от булевард „Васил Левски“ към жк „Орфей“.

    От настъпилия удар между тях, мотоциклетистът е загинал на място. Пробите на водача на леката кола са отрицателни. Той е задържан до 24 часа по образуваното досъдебно производство.

    Източник: Haskovo.NET

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    Коментари в сайта (2)

    • 1
      Не
      Не е нормално
      18 -1
      10:06, 22 юли 2026
      Да почива в мир! Но не е нормално на 69 г да се кара такси. Нищо лично, но на тази възраст човек е с намалени психо моторни реакции. И сигурно работи защото няма как да се издържа, което повдига по важния въпрос що за общество сме.
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    • 2
      Лу
      Лудият Макс
      1 0
      11:06, 22 юли 2026
      Таксиджите трябва да управляват с професионална категория а не с любителска книжка. Опреснителни курсове на определен период от време например както е при авто инструкторите. И глоби когато спират както им кажи клиента и не се съобразяват със знаци и движение.
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