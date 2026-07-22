Задържаха водача на таксито за катастрофата със загиналия моторист в Хасково

69-годишният водач на таксиметровия автомобил „Дачия“ е задържан за катастрофата със загиналия 26-годишен моторист в Хасково, съобщиха от полицията.

Трагичният пътен инцидент стана снощи в 20 часа на кръстовището между булевард „Васил Левски“ и улица „Република“. Шофьорът на таксито е предприел завой наляво към улица „Република“ и е отнел предимството на младия мъж, управлявал мотоциклет „Хонда“ в посока от булевард „Васил Левски“ към жк „Орфей“.

От настъпилия удар между тях, мотоциклетистът е загинал на място. Пробите на водача на леката кола са отрицателни. Той е задържан до 24 часа по образуваното досъдебно производство.