От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

31 °C

Безплатни очни прегледи и ексклузивни отстъпки в Хасково на 29 юли

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

Жителите и гостите на Хасково ще имат възможност да се възползват от безплатни очни прегледи и атрактивни ценови предложения на 29 юли в оптика VISION, разположена на пл. „Свобода“, ул. „Патриарх Евтимий“ 1.

В рамките на специалната кампания клиентите ще открият изгодни оферти на диоптрични рамки и стъкла, както и селекция от модерни слънчеви очила. Прегледите ще се извършват след предварително записване на телефон: 038 536 062.

„През летните дни защитата на очите е изключително важна. Нашата мисия е да осигурим високо качество на достъпни цени, затова сме подготвили разнообразие от изгодни предложения за нашите клиенти на 29 юли - 30% отстъпка от редовната цена на всички диоптрични стъкла и до 20% за всички диоптрични рамки “, споделят от екипа на VISION.

От оптиката подчертават, че профилактиката на зрението остава приоритет, а кампаниите за безплатни прегледи се радват на голям интерес. Стремят се да ги организират регулярно. „При нас прегледът е безплатен при направена поръчка. Работим и със Здравната каса, а посетителите ни могат да разчитат на модерна апаратура и доказани специалисти“, допълват те.

Освен това, до края на юли в оптика VISION текат специални промоции на прогресивни, олекотени и фотосоларни стъкла – идеалното решение за комфорт и ясно зрение през всеки сезон.

Повече информация за всички текущи кампании може да откриете във Facebook страницата на Оптика VISION. 

 

Видеа по темата

Още новини от Хасково

Акт за родител на 13-годишен, заловен с неизряден мотоциклет
Акт за родител на 13-годишен, заловен с неизряден мотоциклет
преди 42 минути
Трима са задържани за побой над спасителя на басейн към хотел в Хасково
Трима са задържани за побой над спасителя на басейн към хотел в Хасково
преди 1 час
Задържаха водача на таксито за катастрофата със загиналия моторист в Хасково
Задържаха водача на таксито за катастрофата със загиналия моторист в Хасково
преди 1 час
Жълт код за интензивни валежи с гръмотевици и градушки
Жълт код за интензивни валежи с гръмотевици и градушки
преди 2 часа
Трагедия в Хасково: Моторист загина на място след сблъсък с такси
Трагедия в Хасково: Моторист загина на място след сблъсък с такси
преди 13 часа
Откриха валута за близо 42 000 евро в кола
Откриха валута за близо 42 000 евро в кола
преди 17 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Maria Ilieva x Preyah - DIVA x2

Случаен виц

Задържаха водача на таксито за катастрофата със загиналия моторист в Хасково
Трима са задържани за побой над спасителя на басейн към хотел в Хасково

Бизнесът е като карането на колело. Или продължаваш да се движиш, или падаш. - Франк Лойд Райт

Последни обяви

Случайна рецепта

Пиперки с домати
Пиперки с домати

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.