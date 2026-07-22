Безплатни очни прегледи и ексклузивни отстъпки в Хасково на 29 юли

Жителите и гостите на Хасково ще имат възможност да се възползват от безплатни очни прегледи и атрактивни ценови предложения на 29 юли в оптика VISION, разположена на пл. „Свобода“, ул. „Патриарх Евтимий“ 1.

В рамките на специалната кампания клиентите ще открият изгодни оферти на диоптрични рамки и стъкла, както и селекция от модерни слънчеви очила. Прегледите ще се извършват след предварително записване на телефон: 038 536 062.

„През летните дни защитата на очите е изключително важна. Нашата мисия е да осигурим високо качество на достъпни цени, затова сме подготвили разнообразие от изгодни предложения за нашите клиенти на 29 юли - 30% отстъпка от редовната цена на всички диоптрични стъкла и до 20% за всички диоптрични рамки “, споделят от екипа на VISION.

От оптиката подчертават, че профилактиката на зрението остава приоритет, а кампаниите за безплатни прегледи се радват на голям интерес. Стремят се да ги организират регулярно. „При нас прегледът е безплатен при направена поръчка. Работим и със Здравната каса, а посетителите ни могат да разчитат на модерна апаратура и доказани специалисти“, допълват те.

Освен това, до края на юли в оптика VISION текат специални промоции на прогресивни, олекотени и фотосоларни стъкла – идеалното решение за комфорт и ясно зрение през всеки сезон.

Повече информация за всички текущи кампании може да откриете във Facebook страницата на Оптика VISION.