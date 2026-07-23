Победителката в играта на ЕСКОМ: Испанците заслужаваха да станат световни шампиони

Нели Дичева спечели наградата от играта на ЕСКОМ, свързана със Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Тя получи подаръка си днес в офиса на сайта Haskovo.NET. Нели Дичева благодари за наградата и сподели своето мнение за успеха на Испания във финала срещу Аржентина, спечелен от тима на Луис де ла Фуенте с 1:0.

„От отбора дадоха всичко от себе си, играха в единство и те заслужаваха да станат световни шампиони. Гледам футбол, дано някой ден и българският отбор постигне успехи, като испанския“, заяви победителката в играта.

Тя допълни, че наградата ще и е спомен от Световното и че може би ще я даде на сина си. Страстта към футбола при Нели Дичева е още от 1994 година, когато българският национален отбор направи фурор на Световното първенство в САЩ и се класира на четвърто място.