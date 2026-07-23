УНСС-Хасково: Рекорден бал за прием в страната

С рекордно високи балове и засилен интерес приключва приемът след третото класиране в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС – Хасково. Всички места по държавна поръчка са били запълнени още след първото класиране, а тази година се отчита една от най-силните кандидатстудентски кампании.

Сред специалностите с най-висок минимален бал е „Счетоводство и контрол“ – 23,89 точки от максимални 24, следвана от „Бизнес администрация“ с минимален бал 23,86. Резултатите поставят рекорд за страната – при мъжете най-високият минимален бал е за „Бизнес администрация“ – 23,59, следван от „Икономика“ – 23,02. От Регионалния център отчитат, че сред приетите има кандидати с по три пълни шестици, което потвърждава тенденцията за повишаване на нивото на кандидат-студентите през последните години.

Подадените заявления за прием са близо 400, а интересът към обучението продължава да расте. Освен от област Хасково, кандидати има още от Кърджали, Смолян, Стара Загора, Рудозем, Монтана и други населени места.

Регионалният център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково е създаден в началото на 90-те години и разполага със собствен преподавателски състав. Обучението в бакалавърските програми през първи и втори курс се провежда в хибридна форма, съчетаваща присъствени и дистанционни занятия, а магистърските програми се реализират изцяло онлайн, заяви координаторът д-р Даниела Стоянова.

В центъра се предлага бакалавърско обучение по специалностите „Бизнес администрация“, „Икономика“ и „Счетоводство и контрол“. Продължава и приемът за магистърските програми „Бизнес администрация“, „Счетоводство и контрол“, „Комуникационен мениджмънт“ и „Местно самоуправление“, който ще продължи до края на август.

От ръководството на центъра обясняват, че броят на местата по държавна поръчка намалява с всяка изминала година заради нормативните изисквания към филиалите на висшите училища. През настоящата кандидатстудентска кампания държавната поръчка е била 10 места за направление „Икономика“ и 10 места за „Бизнес администрация“, като всички са запълнени още на първото класиране.

За привличането на повече млади хора към висшето образование Регионалният център ежегодно организира информационни кампании в гимназиите в областите Хасково, Кърджали и Смолян, както и инициативи „Ден на отворените врати“, на които бъдещите кандидат-студенти могат да се запознаят с възможностите за обучение.

От ръководството определят тазгодишната кандидатстудентска кампания като една от най-успешните досега, отчитайки както високите балове на приетите студенти, така и засиления интерес към обучението в Регионалния център на УНСС в Хасково.