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Откриха над 2 кг сребърни накити, скрити в дамската чанта на пътничка в автобус

Над 2 кг сребърни накити задържаха митническите служители на МП „Капитан Андреево“ при проверка на автобус, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 22.07.2026 г. на пункта пристига автобус с турска регистрация, пътуващ по маршрут от Турция през България за Украйна. В зоната за митнически контрол водачът и пътниците заявили, че не пренасят стоки, подлежащи на деклариране. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.
В хода на контролните действия е извършен личен преглед на една от пътничките в автобуса. В дамската ѝ чанта са открити осем пакета с бижутерски изделия от бял метал в търговски количества. Извършената експертиза от вещо лице, установява, че изделията са изработени от сребро проба 925, с общо тегло 2025 грама на стойност 5062,50 евро.

Сребърните изделия са задържани. На нарушителката – украинска гражданка, е съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за митниците.

Източник: Haskovo.NET

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