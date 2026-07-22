От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

24 °C

Българските и турските власти с работна среща заради интензивния трафик на границата

Изображение 1 от 7
Покажи в галерия

    Във връзка с интензивния трафик през последните дни през ГКПП „Капитан Андреево“ се проведе работна среща. В нея участваха областният управител на Хасково Тодор Иванов, генералният консул на Република Турция в Пловдив Емре Манав, началникът на Митнически пункт „Капитан Андреево“ Георги Господинов и заместник-началникът на ГКПП „Капитан Андреево“ Мариан Куртов.

    По време на посещението областният управител Тодор Иванов извърши инспекция на организацията на работа на граничния пункт, а в рамките на работната среща бяха обсъдени мерките за осигуряване на нормалното преминаване през границата и организацията на работа в условията на увеличения летен трафик.

    Заместник-началникът на ГКПП „Капитан Андреево“ Мариан Куртов информира, че на пункта е създадена необходимата организация, всички трасета работят на пълен капацитет. Той подчерта, че постоянният обмен на информация между българските и турските гранични власти позволява своевременна реакция и ефективно управление на трафика.

    От страна на Агенция „Митници“ бе представена информация за предприетите организационни мерки, оптималното разпределение на служителите, профилактиката на техническите системи и анализа на риска. Посочено бе, че затрудненията при обработката на товарния трафик от миналата година в голяма степен са преодолени.

    Участниците бяха информирани и за напредъка по проекта за реконструкция на ГКПП „Капитан Андреево“, който се изпълнява поетапно, без да възпрепятства работата на пункта. След приключването му се очаква пропускателната способност да бъде увеличена с около 20 процента.

    Генералният консул на Република Турция в Пловдив Емре Манав заяви, че добрата организация на работа между компетентните институции са доказателство за ефективното сътрудничество между двете страни.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Капитанът на ОФК „Хасково“ изтегли победителя в играта на ЕСКОМ
    Капитанът на ОФК „Хасково“ изтегли победителя в играта на ЕСКОМ
    преди 6 часа
    ОФК „Хасково“ стартира сезона с домакинство
    ОФК „Хасково“ стартира сезона с домакинство
    преди 7 часа
    Три училища в Хасково ще бъдат обновени с над 3,4 млн. евро
    Три училища в Хасково ще бъдат обновени с над 3,4 млн. евро
    преди 7 часа
    Граждани алармират за рискова организация на движението при ремонта на бул. „България“ в Хасково
    Граждани алармират за рискова организация на движението при ремонта на бул. „България“ в Хасково
    преди 9 часа
    Откриха 2200 безакцизни цигари и 114 стоки менте в автобус на АМ „Марица“
    Откриха 2200 безакцизни цигари и 114 стоки менте в автобус на АМ „Марица“
    преди 9 часа
    Kaufland отбелязва 20 години в Хасково
    Kaufland отбелязва 20 години в Хасково
    преди 10 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Katy Perry - LIFETIMES

    Случаен виц

    Три училища в Хасково ще бъдат обновени с над 3,4 млн. евро

    Никой не може да те възседне, ако сам не огънеш гръб. - Мартин Лутър Кинг

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Ябълково греяно вино
    Ябълково греяно вино

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.