Българските и турските власти с работна среща заради интензивния трафик на границата

Във връзка с интензивния трафик през последните дни през ГКПП „Капитан Андреево“ се проведе работна среща. В нея участваха областният управител на Хасково Тодор Иванов, генералният консул на Република Турция в Пловдив Емре Манав, началникът на Митнически пункт „Капитан Андреево“ Георги Господинов и заместник-началникът на ГКПП „Капитан Андреево“ Мариан Куртов.

По време на посещението областният управител Тодор Иванов извърши инспекция на организацията на работа на граничния пункт, а в рамките на работната среща бяха обсъдени мерките за осигуряване на нормалното преминаване през границата и организацията на работа в условията на увеличения летен трафик.

Заместник-началникът на ГКПП „Капитан Андреево“ Мариан Куртов информира, че на пункта е създадена необходимата организация, всички трасета работят на пълен капацитет. Той подчерта, че постоянният обмен на информация между българските и турските гранични власти позволява своевременна реакция и ефективно управление на трафика.

От страна на Агенция „Митници“ бе представена информация за предприетите организационни мерки, оптималното разпределение на служителите, профилактиката на техническите системи и анализа на риска. Посочено бе, че затрудненията при обработката на товарния трафик от миналата година в голяма степен са преодолени.

Участниците бяха информирани и за напредъка по проекта за реконструкция на ГКПП „Капитан Андреево“, който се изпълнява поетапно, без да възпрепятства работата на пункта. След приключването му се очаква пропускателната способност да бъде увеличена с около 20 процента.

Генералният консул на Република Турция в Пловдив Емре Манав заяви, че добрата организация на работа между компетентните институции са доказателство за ефективното сътрудничество между двете страни.