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Пешеходка пострада при катастрофа в Хасково, двама шофьори са задържани за алкохол

57-годишна пешеходка е пострадала при пътен инцидент в Хасково, съобщиха от полицията.

Произшествието е станало вчера около 15:00 часа на булевард „Освобождение“. По първоначална информация 31-годишен мъж от град Раковски, управлявайки товарен автомобил „Фиат“, е блъснал с предната част на превозното средство пресичащата жена.

Пострадалата не е потърсила медицинска помощ към момента. На водача е съставен акт за установеното нарушение.

През изминалото денонощие полицаите са задържали и двама шофьори, управлявали след употреба на алкохол.

Около 22:35 часа на улица „Чудомир“ в Димитровград е проверен лек автомобил БМВ, управляван от 44-годишен мъж. Проверката с дрегер е отчела 1,21 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е задържан за срок до 24 часа, а срещу него е образувано бързо производство.

Същата мярка е наложена и на 59-годишен мъж от Нова Загора. Той е бил спрян за проверка на автомагистрала „Марица“, докато управлявал товарен автомобил „Ман“, собственост на търговско дружество. След съдействие от служители на ОДМВР – Хасково е установено, че шофира с 1,55 промила алкохол. И по този случай е образувано бързо производство.

Източник: Haskovo.NET

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