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Полицията в Хасково издирва 81-годишна жена

Полицията в Хасково издирва 81-годишната Бояна Юлиянова Стоянова, която е в неизвестност, след като е напуснала дома си на бул. „Освобождение“ на 20 юли около 18:00 часа.

По информация на МВР жената е висока около 155 см, със слабо телосложение, червеникава коса и се придвижва трудно с бастун. Тя страда от заболяване и вчера е обявена за общодържавно издирване.

В издирвателните действия участват служители на РУ – Хасково, екипи на ОДМВР – Хасково, близки на изчезналата, както и дрон за въздушно наблюдение. Към момента жената все още не е открита.

От полицията призовават всички, които имат информация за местонахождението ѝ или са я забелязали, незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР.

Източник: Haskovo.NET

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