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Служители на ВиК отпушват канализация в „Орфей“

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    Екип на ВиК – Хасково започна дейности по отпушване на канализацията пред блок 36А в хасковския квартал „Орфей“. Тази сутрин на място работеха служители със специализирана техника, които трябваше да извършат почистване на съоръжението с цел възстановяване на нормалното функциониране.

    Работещите във водното дружество споделиха, че канализацията е била затлачена от изхвърлянето на мокри кърпички и други предмети в канализацията за отпадни води.

    По време на ремонтните дейности е възможно да се създаде временно затруднение за преминаващите автомобили и пешеходци в района. Очаква се работата да приключи още през деня и да бъде възстановена нормалната проходимост на канализацията.

    Източник: Haskovo.NET

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