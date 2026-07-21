Служители на ВиК отпушват канализация в „Орфей“

Екип на ВиК – Хасково започна дейности по отпушване на канализацията пред блок 36А в хасковския квартал „Орфей“. Тази сутрин на място работеха служители със специализирана техника, които трябваше да извършат почистване на съоръжението с цел възстановяване на нормалното функциониране.

Работещите във водното дружество споделиха, че канализацията е била затлачена от изхвърлянето на мокри кърпички и други предмети в канализацията за отпадни води.

По време на ремонтните дейности е възможно да се създаде временно затруднение за преминаващите автомобили и пешеходци в района. Очаква се работата да приключи още през деня и да бъде възстановена нормалната проходимост на канализацията.