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Без вода са части от центъра и квартал „Училищни“ в Хасково

Екипи на ВиК работят по възстановяване на водоподаването в части от кварталите „Център“ и „Училищни“ в Хасково. Очаква се всички абонати да имат вода до края на деня.

Поради прекъсване на електроснабдяването на съоръжение на ВиК от EVN, за обезопасяване и изграждане на нов електропровод в Димитровград, днес с нарушено водоподаване ще са кварталите „Изток“, „Марийново“ и „Черноконево“.

Работи се и по авария в Симеоновград, поради което части от квартал „Злати дол“ са с временно прекъснато водоснабдяване.

Строително-ремонти работи се извършват по водопроводите към и в селата Долно Войводино, Малък извор, Голямо Асеново, където частично ще бъде прекъснато водоподаването.

Източник: Haskovo.NET

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