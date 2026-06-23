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Арх. Деляна Панайотова от Хасково е назначена за началник на ДНСК

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков назначи арх. Деляна Панайотова от Хасково за началник на Дирекцията за национален строителен контрол.

Арх. Панайотова е завършила Университета по архитектура, строителство и геодезия през 2003 г. Има над 20-годишен стаж в сферата на инвестиционното проектиране в строителството. Притежава значителен опит в администрацията.

Работила е в Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община. Била е главен архитект в Община Хасково. Заемала е длъжността началник на РДНСК Хасково и заместник-началник на ДНСК. В периода август 2022 г. – април 2024 г. е била началник на Дирекцията за национален строителен контрол.

Източник: Haskovo.NET

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