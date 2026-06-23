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Комисия тръгва на обход по разбитите общински пътища в Хасковска област

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    След извършена инспекция от областния управител на Хасково Тодор Иванов на пътния участък между село Славяново, община Харманли и село Малък извор, община Стамболово, е установено сериозно влошено състояние на пътната настилка и необходимост от предприемане на спешни ремонтни дейности.

    При проверката са констатирани множество участъци с нарушена асфалтова настилка, включително дълбоки дупки, напуквания и компрометирани зони с диаметър между 90 и 160 см, съобщиха от Областна администрация – Хасково. Състоянието на пътното платно създава риск за безопасността на движението и предпоставки за възникване на пътнотранспортни произшествия.

    Във връзка с установените проблеми Тодор Иванов от своя страна ще свика междуведомствена комисия, на която ще бъде председател. Той лично ще участва в обхода и огледа на компрометираните участъци от общинската пътна инфраструктура на територията на област Хасково. Комисията ще извърши оценка на състоянието им и ще предложи конкретни мерки и препоръки към кметовете за обезопасяване, поддържане и възстановяване на пътната инфраструктура.

    В рамките на работата на комисията от страна на областния управител ще бъдат извършени обходи във всички общини на територията на област Хасково с цел установяване на състоянието на общинските пътища – публична общинска собственост. Въз основа на направените констатации ще бъдат изготвени конкретни насоки към кметовете, включително по отношение на сигнализирането на опасните участъци, поддържането на пътната инфраструктура и засилване на контрола от страна на органите на местната власт, както и за предприемането на своевременни действия по отстраняване на установените проблеми.

    Гарантирането на безопасни условия за движение и подобряването на състоянието на пътната инфраструктура са сред основните приоритети в работата на областния управител на Хасково. В тази връзка от страна на областния управител ще бъде извършен пълен обход на всички общини на територията на областта с цел цялостен преглед на състоянието на общинската пътна мрежа и предприемане на необходимите мерки в защита на обществения интерес.

    Източник: Haskovo.NET

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