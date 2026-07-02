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Катастрофи заради лоши настилки активираха спешни проверки на пътища в Хасковско

Основната и най-важна причина за спешното задействане на новосформираната Междуведомствена комисия в област Хасково е статистиката на пътнотранспортните произшествия в региона. Голяма част от катастрофите на местно и национално ниво са предизвикани именно от лошото състояние на пътната настилка, което застрашава сигурността на шофьорите всеки ден. Повод за незабавните мерки е станал поредният инцидент в Хасковско, само два дни преди първия обход на проверяващите. Именно с цел да се спре тази опасна тенденция и да се защити животът на гражданите, областният управител Тодор Иванов оглави тричленния орган, в който влизат още експерти от Агенция „Пътна инфраструктура“ и Пътна полиция.

При първите обходи на комисията в участъците между Малко изворово и Славяново, както и по пътищата за Момино и Елена, са констатирани сериозни опасности – множество дълбоки дупки и липса на обезопасени банкети. Тези дефекти поставят водачите в постоянен риск. За да се реагира максимално бързо, комисията има за задача да оказва непосредствена помощ на общините, като установява критичните точки и издава предписания за спешно поставяне на сигнализация и изкърпване на компрометираните трасета.

Проверките ще се провеждат без краен срок, по строг график всеки петък, като целта е да се обходят абсолютно всички общински пътища в региона, а веднага след това ще започне инспекция и на републиканската пътна мрежа. Финансирането на самите ремонти обаче остава ангажимент на бюджетите на съответните общини.

 
Източник: Haskovo.NET

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