Хасковлии се жалват от разбита улица, от Общината предвиждат оглед

    За разбита улица сигнализира читателка на Haskovo.net. Става дума за малката уличка „Граничар“, намираща се до монумента „Света Богородица“, който в следващите дни ще бъде на показ и почит по случай Деня на Хасково.

    При репортерска проверка на място стана ясно, че улицата е осеяна с дупки, шахтите са изпъкнали. Живеещите в района се оплакват, че колите им се разбиват при преминаване по участъка.

    Хасковлийката Лидия Георгиева разказа, че улица „Граничар“ е асфалтирана през 70-те години на миналия век и от тогава насам не е правен основен ремонт. Тя заяви, че през годините са подавани множество сигнали до Община Хасково с искане за обновяване на отсечката. Тъй като не са били предприети действия от администрацията, живеещите сами си запълнили с бетон по-големите дупки.

    Гражданката се оплака още, че през зимата улицата не се чисти от снега и се налага сами да си я чистят.

    Междувременно граждани за пореден път сигнализираха, че стълбището между хасковските улици „Цар Симеон Велики“, „Граничар“ и „Панорама“ е в окаяно състояние и е опасно за минувачите. По участъка има свличания и пукнатини. Припомняме, че в тази връзка, през октомври 2024 г. от Община Хасково обявиха обществена поръчка за ремонт.

    На запитване на Haskovo.net, от Община Хасково заявиха, че ще бъде направен нов оглед на състоянието на стълбите и улицата, като предстои да бъде подписан договор за действие.

    Коментари в сайта (2)

      Пе
      пепи вълка
      09:25, 31 авг 2025
      А с кучкарника ко стана?
      Лю
      люси
      10:14, 31 авг 2025
      Когато се ремонтира улица,след време пак всичко се изравя и дупката зейва отново!Бях доста време в Англия,там не го правят така.Не знам тука защо така се получава!Явно качеството на асфалта е друго,или "специалистите" са такива.
    Последни новини