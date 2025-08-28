От х:

8 художници рисуват с цветни палитри за Деня на Хасково

    Осем художници участват в Националния пленер по живопис „Хасково – цветна палитра“ 2025, организиран по повод Деня на града – 8 септември. Община Хасково и Сдружение „Дружество на хасковските художници“ за поредна година поканиха живописци от цяла България, за да уловят в цветове и нюанси красотата на града ни.

    На 1 септември в галерия „Форум“ всички ценители на живописта ще имат възможност да се насладят на творбите, вдъхновени от Хасково по време на Националния пленер по живопис „Хасково – цветна палитра“. Експозицията на картините, създадени в Хасково, ще бъде открита в 18 часа.

    За трета поредна година утвърдените художници ще вдъхновят с таланта си и децата на Хасково. По идея на Община Хасково, ден след пленера за утвърдените творци, на 2 септември пред галерия „Форум“ и пред погледите на публиката малките художници от Хасково ще рисуват на същата тема като големите. Предстои третото издание на Минипленер за деца „Хасково – цветна палитра“. Децата от Арт школа „Дъга“ при Младежки център Хасково, Школа „Колорит“ при ОНЧ „Заря – 1858“ и Арт-школа „Пастело“ ще рисуват Хасково – пъстър, красив и млад.

    Източник: Haskovo.NET

