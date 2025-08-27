Хасковското читалище „Заря-1858“ е с ново ръководство. Новото читалищно настоятелство е вписано в Агенцията по вписванията на 15 август. То е от общо 7 членове, като председател е Мирослав Милушев. Членове са Татяна Грозева, Даниел Димитров, Румяна Грозева, Владимира Демирева, Боряна Божинова и Метин Мехмед. Има и Проверителна комисия от трима души. За секретар на културната институция е избран Росен Божилов, който е бил предложен от новия председател и кандидатурата му е одобрена от членовете на новото ръководство.

Част от новия състав бе представен днес на пресконференция в ОНЧ „Заря“. Председателят Мирослав Милушев заяви, че веднага след вписването на новото настоятелство са предприети действия по преглед на наличните документи, като е съставен план за работа относно запознаване с настоящата ситуация в читалището.

„Ръководството се запозна с извършения одит от Община Хасково, в който бяха констатирани редица нередности и съответно сме задействали план за отстраняването им. Не е тайна, че голяма част от документите са иззети и все още са при стария председател Красимир Кръстев“, каза Мирослав Милушев.

Той допълни, че очакват нов вдъхновяващ творчески сезон, през който да посрещнат любителите на изкуствата, децата, младежите, както и зрителите на увлекателни постановки, спектакли и концерти на сцената в читалище „Заря“. Културната програма на институцията от септември до декември 2025 г. може да видите в снимките.

Новият председател заяви, че школите за деца и младежи ще продължат да функционират в същия състав. Изявлението му може да чуете във видеото към публикацията.

Припомняме, че вписването на новото читалищно настоятелство се забави, тъй като имаше съдебни дела.

Анета Кутелова