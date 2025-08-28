От х:

Две жени пострадаха леко в катастрофа между „Мерцедес“ и „БМВ“

Пътнички в автомобил са пострадали леко в инцидент, съобщават от поицията. Вчера в 18,50 ч.след с. Подкрепа се е движил „Мерцедес“ , шофиран от 19-годишен от с.Шишманово.

На ляв завой е загубил управлението,  излязъл е в дясно по посоката си на движение в банкет , след което е преминал в насрещната лента за движение и се е ударил в БМВ с водач 27-годишен от Свиленград.

От удара са пострадали возещите се в БМВ-то две пътнички. 

Жена на 23 години е оставена за лечение в МБАЛ Хасокво,  а  56-годишната и спътничка е освободена от лекарие за домашно лечение. 

Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
Новини 30 08 2022
Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата
Шофьор на ТИР загина след като се вряза в дърводелски цех
Климатик предизвика пожар в МБАЛ-Хасково, евакуираха пациенти
Климатик предизвика пожар в МБАЛ-Хасково, евакуираха пациенти
преди 35 минути
8 художници рисуват с цветни палитри за Деня на Хасково
8 художници рисуват с цветни палитри за Деня на Хасково
преди 38 минути
Задържаха почерпен водач с 1,46 промила алкохол в кръвта
Задържаха почерпен водач с 1,46 промила алкохол в кръвта
преди 44 минути
Трима са задържани за случая със залятата с фекалии директорка на ЦОП в Димитровград
Трима са задържани за случая със залятата с фекалии директорка на ЦОП в Димитровград
преди 49 минути
Слънчево и топло
Слънчево и топло
преди 2 часа
Читалище „Заря" с ново ръководство – Мирослав Милушев е председател, Росен Божилов е секретар
Читалище „Заря“ с ново ръководство – Мирослав Милушев е председател, Росен Божилов е секретар
преди 14 часа

Трима са задържани за случая със залятата с фекалии директорка на ЦОП в Димитровград
Климатик предизвика пожар в МБАЛ-Хасково, евакуираха пациенти

Нищо велико на света не е извършено без страст. - Галилео Галилей

