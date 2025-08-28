Две жени пострадаха леко в катастрофа между „Мерцедес“ и „БМВ“

Пътнички в автомобил са пострадали леко в инцидент, съобщават от поицията. Вчера в 18,50 ч.след с. Подкрепа се е движил „Мерцедес“ , шофиран от 19-годишен от с.Шишманово.

На ляв завой е загубил управлението, излязъл е в дясно по посоката си на движение в банкет , след което е преминал в насрещната лента за движение и се е ударил в БМВ с водач 27-годишен от Свиленград.

От удара са пострадали возещите се в БМВ-то две пътнички.

Жена на 23 години е оставена за лечение в МБАЛ Хасокво, а 56-годишната и спътничка е освободена от лекарие за домашно лечение.