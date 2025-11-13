Пострадалата жена от катастрофата край Узунджово е без опасност за живота

Без опасност за живота е водачка след пътен инцидент край хасковското село Узунджово. Както вече писахме, в 11,20 часа вчера по третокласен път в началото на Узунджово се е движил лек автомобил „Мерцедес“, шофиран от 27-годишен мъж от Симеоновград.

При наличие на знак, забраняващ изпреварването, той се опитал да направи точно това и блъснал завиваща на ляво „Хонда“, управляван от жена на 66 години от Хасково.

От удара между тях е пострадала жената, която е прегледана и освободена за домашно лечение. Пробите и на двамата са отрицателни, образувано е досъдебно производство.