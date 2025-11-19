Челен удар изпрати двама в болница, водач блъсна пешеходка в Хасково

Трима души пострадаха при две катастрофи в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Челен удар изпрати двама водачи в болницата. Вчера в 15:50 часа на общински път до км.37 в община Минерални бани е станало произшествие с лек автомобил „Нисан“, шофиран от мъж на 57 г. от кърджалийското село Болярци. След навлизане в насрещната лента за движение се е ударил челно в „Опел“ с водач 49-годишен от село Сърница. И двамата са прегледани в кърджалийската болница, без опасност за живота.

Още една катастрофа е регистрирана в Хасково. Пешеходка е пострадала при инцидент вчера в 17:50 часа. По булевард „Освобождение“ се е движил товарен „Хюндай“, управляван от 79-годишен. На пешеходна пътека той е ударил 57-годишна, която е прегледана и освободена за лечение в дома си. Пробата на водача е отрицателна. Съставен му е акт.