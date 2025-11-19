От х:

ОФК „Хасково“ изхвърли ФК „Хасково“ от турнира за аматьорската купа след 4:0 на „Младост“

    В областен финал от турнира за Купата на Аматьорската футболна лига четвъртодивизионният ФК „Хасково“ посрещна на стадион „Младост“ третодивизионния ОФК „Хасково.

    Мачът на стадион „Младост“ започна равностойно. Постепенно символичните гости започнаха да налагат натиск. До почивката Мирослав Илиев и Калоян Делчев дадоха аванс на тима от Трета Югоизточна лига. И двата отбора се опитваха да организират атаки. След четвърт час игра символичните гости от ОФК „Хасково“ поведоха. Точен за 0:1 бе Мирослав Илиев.

    След малко повече от 30 минути игра домакините можеха да изравнят, но след удар на техен играч топката се отби в напречната греда на вратата. В края на полувремето ОФК „Хасково“ поведе с 0:2 с попадението на Калоян Делчев.

    Берай Халибрям довърши домакините с два гола след почивката. Така тимът на Живко Желев спечели и този мач и продължава напред в турнира на аматьорите.

    Припомняме, че по-рано през сезона Обединеният футболен клуб изхвърли Футболният клуб и от турнира за Купа България след успех с 1:3. 

    Източник: Haskovo.NET

