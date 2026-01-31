От х:

Календар

БФС обновява помощен футболен терен в Димитровград

Димитровград ще има обновен футболен терен. Става въпрос за едно от помощните игрища на спортния комплекс на стадион „Миньор“, намиращо се в непосредствена близост до официалния терен в града. Обновяването ще стане с финансовата подкрепа на Българския футболен съюз. Новината обяви кметът Иво Димов.

„Щастлив съм да споделя, че постигнахме договорка с президента на Българския футболен съюз и се очаква през следващата година Димитровград да има изцяло реновирано футболното игрище на стадион „Миньор“ с ново осветление и изкуствена трева за близо 1 200 000 лева, които ще бъдат финансирани безвъзмездно от БФС“, заяви Димов.

Предполага се, че помощното игрище ще стане подобно на хасковския стадион „Младост“, който също бе обновен с подкрепата на БФС. 
Димов допълни, че със завършването на парк „Вапцаров“ предстои да бъдат открити още три нови игрища за масов спорт – комбинирано игрище, игрище за футбол и първото игрище в Хасковска област по все по-набиращия популярност нов спорт в цяла Европа – падел спорт. 

Източник: Haskovo.NET

Последни новини