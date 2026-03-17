БСП с пълна листа от 16 кандидати, водач е Ленко Петканин

    БСП – Обединена левица регистрира пълна листа от 16 кандидати в 29 МИР Хасково. Водач на социалистите е Ленко Петканин, а втори е Петър Андреев от „Екогласност“. 

    „Апелирам всички парламентарно представени партии да се обединим за каузата на Хасковска област и да не допускаме повече бежански лагери в региона. В момента тук има три бежански центъра, подготвя се и четвърти в бившите казарми на Симеоновград“, каза малко след регистрацията водъчат Ленко Петканин.

    „Хасково е град на трудолюбиви хора – това е традиционно лява област. Вероятно през годините сме разочаровали много от трудовите хора в региона.  С това, което постигнахме в ръководството на партията и се върнахме към автентичната лява реторика, виждам усилията на новия председател да застанем до хората на труда, да се борим за справледливостта. Това не може да стане без реална съдебна система“, смята той. 

    Пълната листа на БСП-ОЛ

    1. Ленко Николов Петканин

    2. Петър Делчев Андреев

    3. Гергин Радков Стефанов

    4. Атанас Матев Атанасов

    5. Дочка Димитрова Кючукова

    6. Янка Тодорова Чолакова

    7. Памела Симеонова Симеонова

    8. Недялка Атанасова Малакова

    9. Петя Иванова Ангелова – Шефкет

    10. Владимир Николов Бамбалов

    11. Таня Николова Гочева

    12. Мария Красимирова Петкова

    13. Веселин Цветанов Кирев

    14. Делчо Георгиев Тенев

    15. Христо Димитров Щерев

    16. Емил Веселинов Димитров

    Източник: Haskovo.NET

