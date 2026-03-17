Yettel подобрява достъпността на магазините си с тактилни ленти за незрящи хора

  • Съоръженията помагат на клиентите със зрителни проблеми да се ориентират самостоятелно и безопасно в търговските обекти
  • Операторът е сред пионерите в интегрирането на подобни решения за интериорна среда в Европа

София, 17март 2026 г.–Близо 30 от магазините на Yettel вече разполагат със специални тактилни ленти по пода, които помагат на клиентите със зрителни проблеми да се ориентират самостоятелно и безопасно в помещенията. Инициативата има за цел да подобри достъпността на търговските обекти и клиентското изживяване при посещението им, като осигури необходимите указателни знаци за незрящите потребители.

Yettel е първият телекомуникационен оператор у нас, който въвежда подобна практика в мрежата си от търговски обекти. Компанията е и сред пионерите в интегрирането на подобни решения в интериорна среда в Европа.

Първите обекти, снабдени с тактилни ленти, се намират в София, Пловдив, Перник, Стара Загора, Варна, Русе, Търговище, Бургас, Разград и Пазарджик. Следвайки ивиците с релефна повърхност,незрящите клиенти могат да се придвижат по-лесно и комфортно от входа до място, където консултант ги посреща, за да бъдат обслужени.

Дизайнът на тактилните ленти наподобява релефните указателни елементи, които могат да се видят на спирки на градския транспорт, тротоари и пешеходни зони, но е адаптиран специално за използване в интериорна среда. Поставени върху пода, те създават осезаем релеф, който може да бъде разпознат с бастун или чрез стъпване и служи като ориентир за хората с увредено зрение.

В допълнение, за магазините, пред които има стълби, са предвидени контрастни ивици върху стъпалата, които обозначават началото и края на стълбите за хората с частично увредено зрение.

„За нас достъпната среда не е еднократна инициатива, а постоянен процес по подобряване на начина, по който хората взаимодействат с нашите пространства и услуги. Затова проактивно търсим решения, които улесняват клиентите ни и премахват бариерите пред тях. Въвеждането на тактилните ленти е важна стъпка в развитието на нашата магазинна мрежа и част от по-широкия ни ангажимент да създаваме по-приобщаваща среда за всички“, коментира Маргита Колчева, мениджър „Устойчиво развитие“ в Yettel България.

Компанията планира и обучения за служителите в магазинната мрежа. Те ще им помогнат да придобият необходимите умения за работа с клиенти със специфични увреждания и затруднения. Предвидени са и технически тренинги за функцията на тактилните ленти, както и опреснителни обучения за използване на рампите за хора в инвалидни колички.

При разработването на решението операторът работи в партньорство със Съюза на слепите в България, който валидира концепцията и дава експертна обратна връзка за ефективността на поставените елементи. За реализацията на проекта компанията работи и с две специализирани организации – Partners, официален дистрибутор на 3M за тези продукти, както и MundusServices, които отговарят за инсталирането им. При разработването на проекта екипът следва добри практики от други европейски държави.

Паралелно с въвеждането на тактилните ленти Yettel работи и за подобряване на достъпността на магазините си за хора с двигателни затруднения. Търговските обекти са оборудвани с широки входове и рампи, а при планирания редизайн на помещенията ще бъде осигурено и повече пространство за свободно придвижване на клиенти в инвалидни колички.

Източник: Haskovo.NET

