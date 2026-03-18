34 ученици от Езиковата гимназия в Хасково с Кеймбридж сертификати

34 ученици от Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ Хасково получиха международно признати сертификати за владеене на английски език на Cambridge University Press & Assessment. Церемонията се проведе в зала „Хасково“ на Община Хасково и съвпадна с отбелязването на 10 години от утвърждаването на гимназията като изпитен център на АВО – България.



Сертификатите бяха присъдени за нива В2 и С1. Шестима ученици постигнаха най-високото ниво С2 – Мартина Войчева, Ангел Милев, Йоана Траилова, Онур Реджеб, Мартин Найденов и Биляна Борисова.



През десетте години гимназията е подготвила над 700 ученици, които са получили Кеймбридж сертификати. Те са безсрочни и дават възможност за кандидатстване във висши учебни заведения в България и чужбина, както и предимство при бъдеща професионална реализация, уточни Гергана Гочева, заместник-директор на гимназията.



Английският език се изучава в училището още от 1982 година. Директорът Деян Янев посочи, че успехите на учениците се дължат както на тяхната мотивация, така и на усилията на преподавателите.



Съществен принос за постиженията на учениците, които получиха сертификати на тържествената церемония, имат учителите по английски език от гимназията Димитър Енчев, Елена Минкова и Вера Георгиева.



Юбилейното събитие съчета признание за постиженията на учениците и утвърждаване на ролята на гимназията като водещ център за езиково обучение. Гимназията получи и поздравителен адрес от АВО – България за високите резултати и значимия принос към езиковото образование.