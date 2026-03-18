От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

11 °C

34 ученици от Езиковата гимназия в Хасково с Кеймбридж сертификати

Изображение 1 от 9
Покажи в галерия

    34 ученици от Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ Хасково получиха международно признати сертификати за владеене на английски език на Cambridge University Press & Assessment. Церемонията се проведе в зала „Хасково“ на Община Хасково и съвпадна с отбелязването на 10 години от утвърждаването на гимназията като изпитен център на АВО – България.

    Сертификатите бяха присъдени за нива В2 и С1. Шестима ученици постигнаха най-високото ниво С2 – Мартина Войчева, Ангел Милев, Йоана Траилова, Онур Реджеб, Мартин Найденов и Биляна Борисова.

    През десетте години гимназията е подготвила над 700 ученици, които са получили Кеймбридж сертификати. Те са безсрочни и дават възможност за кандидатстване във висши учебни заведения в България и чужбина, както и предимство при бъдеща професионална реализация, уточни Гергана Гочева, заместник-директор на гимназията.

    Английският език се изучава в училището още от 1982 година. Директорът Деян Янев посочи, че успехите на учениците се дължат както на тяхната мотивация, така и на усилията на преподавателите.

    Съществен принос за постиженията на учениците, които получиха сертификати на тържествената церемония, имат учителите по английски език от гимназията Димитър Енчев, Елена Минкова и Вера Георгиева.

    Юбилейното събитие съчета признание за постиженията на учениците и утвърждаване на ролята на гимназията като водещ център за езиково обучение. Гимназията получи и поздравителен адрес от АВО – България за високите резултати и значимия принос към езиковото образование.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Талантливо дете от Детската градина по изкуствата спечели престижни музикални награди
    преди 48 минути
    преди 1 час
    преди 1 час
    преди 1 час
    преди 1 час
    преди 3 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Истории извън Новините – Три поколения родопчанки обгърнати от крилете на столетието

    Случаен виц

    Yettel подобрява достъпността на магазините си с тактилни ленти за незрящи хора
    Облачно през целия ден, с кратки превалявания на места

    Обичам да пътувам, но мразя да пристигам - Алберт Айнщайн

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Агнешко шкембе в масло
    Агнешко шкембе в масло

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини