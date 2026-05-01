Читател: Източиха яз. „Сивата вода“, край който строят жилищен комплекс

    Язовир „Сивата вода“ край Хасково е източен почти напълно, сигнализира читател на Haskovo.net. Според него местните жители недоумяват защо се е наложило това.

    Проверка установи, че източването е предприето заради подмяна на спирателния кран (основен изпускател). Съоръжението на дъното на водоема е дефектирало и не е задържало вода. Ремонтните дейности е било невъзможно да започнат при пълно ниво, затова процесът е стартирал още през зимата. Обилните дъждове през последните два месеца обаче отново са напълнили чашата на язовира и са отложили ремонта. Очаква се пълненето на водоема да започне отново през следващата седмица.

    Водоемът е собственост на „Напоителни системи“. Доскоро той е бил отдаден на концесия, която вече е изтекла. Предстои обявяването на нова процедура за отдаване под наем, като документите вече са изпратени към Министерството на земеделието и храните.

    Промяна има и в собствеността на стария комплекс до язовира, който разполага със заведение и хотелска част. Доскоро той бе притежание на БЧК, но преди около месец е бил закупен от „Държавен горски фонд“, който е собственик и на земята под него.

    Междувременно в непосредствена близост, в частен имот, тече активно строителство. Изграждането на нов жилищен комплекс провокира интереса на много хасковлии. Теренът от 5.7 дка е ограден, а достъпът на външни лица и автомобили е ограничен. На входа е поставена информационна табела с разрешителното за строеж.

    Възложителят на обекта Станчо Петров обясни, че фирмата му изгражда комплекс от 15 самостоятелни жилища с гаражи, всяко с площ от около 150 кв.м. Проектът предвижда още фитнес на открито и детска площадка за бъдещите обитатели. Близо половината от имотите вече са продадени „на зелено“ при стартова цена от 1300 евро на кв.м, като се очаква стойността им да нарасне след завършването. Обектът трябва да бъде готов в края на тази или началото на следващата година.

    В редакцията постъпи и друг сигнал – за прекомерно източване на язовир „Сираково“. Репортерска проверка на място обаче не потвърди опасенията на гражданите. Оказа се, че е освободен единствено ретензионен обем, за да може водоемът да поеме очакваните пролетни валежи.

    Анета Кутелова  

    Източник: Haskovo.NET

    Още новини от Хасково

    С български народни танци започна Националният фестивал на камерния танц
    С български народни танци започна Националният фестивал на камерния танц
    преди 4 минути
    Хасково е домакин на Държавния финал по хандбал за девойки старша възраст
    Хасково е домакин на Държавния финал по хандбал за девойки старша възраст
    преди 2 часа
    Изваждат по над 30 тона мокри кърпи годишно от канализации в Хасково
    Изваждат по над 30 тона мокри кърпи годишно от канализации в Хасково
    преди 3 часа
    Откриха над 1 тон храни без документи в склад и магазин в Димитровград
    Откриха над 1 тон храни без документи в склад и магазин в Димитровград
    преди 5 часа
    Задържаха над 13 000 стоки менте в четири товарни автомобила
    Задържаха над 13 000 стоки менте в четири товарни автомобила
    преди 6 часа
    Предимно облачно време в първия ден на май
    Предимно облачно време в първия ден на май
    преди 10 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – K.LINA x БРАТЯ АРГИРОВИ - ЗАМИРИСВА НА МОРЕ

