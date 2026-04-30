Рекорден брой депутати, родени в Хасковска област, положиха клетва

Рекорден брой от 14 народни представители, родени в Хасковска област, положиха клетва в първото заседание на 52 Народно събрание. 8 от тях са избарни от Хасково, а останалите 6 от София, Бургас и Кърджали. 
Сред тези които влизат от Хасково са водачът на листата на „Прогресивна България“ Димитър Стоянов, който е роден в Свиленград. Също от партията на Румен Радев от Хасково са избрани Радослав Вълчев от Хасково, Светлана Митошева от Ивайловград, Десислава Костова от Димитровград и Надежда Колева от Харманли. От Хасково влиза дългогодишния депутат и шампион по преференции д-р Георги Станков от Любимец. Роденият в Хасково зам.-председател на ДПС Станислав Атанасов също става депутат от родния си край, след като като водача на листата, областният лидер Мехмед Атаман се отказа в негова полза. След избора на Асен Василев да бъде депутат от Пловдив, представител на ПП-ДБ от Хасково ще бъде Владислав Панев. Атанасов и Панев от години живеят в София, но са родом съответно от Хасково и Димитровград.
 
Ето и останалите 6 народни представители по партии и избирателни райони:
 
Делян Добрев, ГЕРБ, София
Катя Панева, ПП-ДБ, София
Здравко Марков, ПБ, София
Асен Василев, ПП-ДБ, Пловдив
д-р Владимир Гончев, ПБ, Бургас
Георги Георгиев, Възраждане, Кърджали
   
Така „Прогресивна България“ ще има общо 7 народни представители от Хасковска област. ПП-ДБ са с трима, ГЕРБ с двама, с по един са ДПС и Възраждане.
 
Сини светлини на Камбанарията на Ямача в подкрепа на болните от пулмонална хипертония
